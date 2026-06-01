Stellant Securities (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stellant Securities (India) hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -9,02 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,490 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 61,6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stellant Securities (India) 3,7 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 38,49 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,49 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 508,72 Millionen INR – ein Plus von 2613,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Stellant Securities (India) 18,75 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at