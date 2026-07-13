Stellantis-Absatz im 2Q von Wachstum in Nordamerika getrieben

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Stellantis hat im zweiten Quartal von einem starken Nordamerika-Geschäft profitiert. Der Autokonzern, zu dem Marken wie Jeep, Fiat und Peugeot gehören, hat seine weltweiten Auslieferungen um etwa 10 Prozent auf rund 1,6 Millionen Fahrzeuge gesteigert.

Allein in Nordamerika stiegen die Verkäufe um 38 Prozent, was vor allem auf überarbeitete Modelle zurückzuführen war. So trugen zum Anstieg etwa neue Trucks der Marke Ram sowie die überarbeiteten Jeep Grand Wagoneer und Grand Cherokee bei.

In Europa stiegen die Auslieferungen um 5 Prozent. Das Wachstum wurde durch jüngste Markteinführungen wie den Citroen C3, den Citroen C3 Aircross, den Opel Frontera und den Fiat Grande Panda angekurbelt.

Fahrzeuge der Marke Leapmotor trugen ebenfalls zum europäischen Wachstum bei. Deren Auslieferungen stiegen um 25.000 auf rund 33.000 Fahrzeuge. Stellantis und der chinesische Elektroautohersteller betreiben ein Joint Venture, um Leapmotor-Autos außerhalb Chinas zu verkaufen und zu produzieren.

Die Fahrzeugauslieferungen im Nahen Osten und in Afrika sanken um 3 Prozent. Dies spiegele die Auswirkungen des regionalen Konflikts wider, so Stellantis. Die Auslieferungen in Südamerika fielen um 3 Prozent, im asiatisch-pazifischen Raum blieben sie unverändert.

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July 13, 2026 03:44 ET (07:44 GMT)