Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Grand Cherokee 29.05.2026 16:06:40

Stellantis-Aktie dennoch im Plus: Rückruf von hunderttausenden Jeeps wegen Airbag-Problemen

Stellantis-Aktie dennoch im Plus: Rückruf von hunderttausenden Jeeps wegen Airbag-Problemen

Die Stellantis-Tochter Chrysler beordert Jeeps in den USA zurück in die Werkstätten.

Es werden 419.000 Jeep Grand Cherokee wegen eines Softwareproblems zurückgerufen, durch das die Entfaltung von Seiten-Airbags bei einem Unfall verzögert werden kann.

Wie die Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mitteilte, sind bestimmte Jeep Grand Cherokee aus den Jahren 2022 bis 2026 und Jeep Grand Cherokee L-Modelle der Jahre 2023 bis 2025 betroffen.

Die Stellantis-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,27 Prozent fester bei 7,09 Euro.

Von Dean Seal

DOW JONES

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com

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