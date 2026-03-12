Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
|Medienbericht
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12.03.2026 17:08:38
Stellantis-Aktie fällt: Umbau in Europa? Konzern spricht wohl mit Xpeng und Xiaomi
Stellantis wollte sich gegenüber Bloomberg nicht zu den Spekulationen äußern. Es hieß lediglich, dass das Unternehmen im Rahmen seiner normalen Geschäftstätigkeit Gespräche mit Branchenakteuren auf der ganzen Welt zu verschiedenen Themen führe. Die Aktien des Vielmarkenkonzerns (unter anderem Opel, Fiat, Peugeot, Chrysler, Alfa Romeo, Jeep) reagierten nur leicht positiv auf die Neuigkeiten. Sie notierten in einem schwachen Gesamtmarkt zuletzt noch mehr als eineinhalb Prozent im Minus.
Stellantis hatte Ende Februar die Geschäftszahlen für 2025 vorgelegt und dabei wegen hoher Abschreibungen auf seine Elektroautostrategie einen Verlust von mehr als 22,3 Milliarden Euro verzeichnet. Aber auch bereinigt um die Sonderbelastungen kam der VW-Rivale vergangenes Jahr stark unter Druck und fuhr im Tagesgeschäft wegen Preisdrucks, US-Zöllen und Gewährleistungskosten rote Zahlen ein.
Die nun kolportieren Gespräche verdeutlichen die unterschiedlichen Entwicklungen von Stellantis in Europa sowie in den USA, wo der Jeep-Eigner viel Geld in die Auffrischung seiner Produktpalette gesteckt hat; und wo chinesische Investitionen wegen möglicher Verwendung von Technologien des Landes in US-Autos wohl erschwert würden.
Eine tiefergreifende Restrukturierung könnte denn auch zu einer weiteren Trennung zwischen dem US- und dem europäischen Teil des Unternehmens mit Wurzeln in Frankreich, Italien und den USA führen, wie die nicht näher genannten Insider laut Bloomberg weiter sagten. Eine Aufspaltung des Konzerns sei aktuell aber kein Thema der Gespräche.
Die Stellantis-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,01 Prozent tiefer bei 5,89 Euro.
/mis/nas
LONDON (dpa-AFX)
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