Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Investorenkonferenz
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22.05.2026 16:13:00
Stellantis-Aktie gefragt: Citroën bringt Ente als E-Auto zurück
Das neue Auto verkörpere zentrale Eigenschaften, die den 2CV einzigartig machten, verspricht die Marke: "Erschwinglichkeit, geringes Gewicht, hohe Alltagstauglichkeit, Vielseitigkeit und eine unverwechselbare Persönlichkeit." Weitere Details sollen auf dem Pariser Autosalon im Oktober folgen.
Stellantis hatte vor wenigen Tagen angekündigt, ein neuartiges E-Car für zwei Marken des Konzerns ab 2028 im Fiat-Werk Pomigliano bei Neapel zu fertigen. Für die Entwicklung soll mit externen Partnern zusammengearbeitet werden. Vorbild sind japanische Kei-Cars, die in Größe und Leistung beschränkt, aber vollwertige Pendler-Mobile sind.
Die Original-Ente mit der Modellbezeichnung 2CV war 1948 vorgestellt worden. Das robuste Einfach-Auto mit eigenständigen technischen Details begeisterte Generationen und wurde bis 1990 gebaut.
An der Euronext Mailand steigt die Stellantis-Aktie zeitweise um 4,68 Prozent auf 6,616 Euro.
/ceb/DP/men
RÜSSELSHEIM/POISSY (dpa-AFX)
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