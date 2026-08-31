Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Führungskraft
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31.08.2026 16:08:40
Stellantis-Aktie gewinnt: Belloni wird neuer Fiat-Chef
Wie der Automobilkonzern mitteilte, hat er Arnaud Belloni zum Chef dieser Marken und zum Chief Marketing Officer für Europa ernannt. Belloni ersetzt Olivier Francois.
Für Belloni ist es eine Rückkehr zu Stellantis. Bei Renault war er seit 2020 zunächst als Chief Marketing Officer und dann als Chief Branding Officer tätig. Davor hatte er 16 Jahre die Marketing-Strategie für italienische und französische Marken von Stellantis geleitet. Die Stellantis-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,44 Prozent höher bei 4,74 Euro.
DJG/mgo/rio
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