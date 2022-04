Stellantis-Aktie gewinnt: Stellantis hält an Ausblick für 2022 fest - Aktionäre stimmen gegen Vorstandsvergütung

Stellantis bestätigte in einer Präsentation seine Prognose für eine zweistellige bereinigte operative Marge in 2022 sowie einen positiven industriellen freien Cashflow.

In diesem Jahr rechnet der Konzern mit einem Wachstum von 3 Prozent in Nord- und Südamerika sowie im weiteren Europa sowie einem Plus von 5 Prozent in Indien und dem asiatisch-pazifischen Markt. In China und in der Region Naher Osten und Afrika erwartet das Unternehmen ein stabiles Geschäft.

Der Autokonzern, zu dem Marken wie Peugeot, Opel, Fiat, Chrysler und Jeep gehören, bestätigte zudem, dass bis 2025 eine Dividendenquote von 25 bis 30 Prozent gelten und bis zu 5 Prozent der ausstehenden Aktien zurückgekauft werden sollen.

Aktionäre votieren gegen Vorstandsvergütung

Stellantis-Aktionäre haben am Mittwoch bei der diesjährigen Hauptversammlung in einem ungewöhnlichen Schritt den Vergütungsplan des Multimarken-Autoherstellers für seine Top-Führungskräfte abgelehnt. Die Kritik entzündete sich vor allem an den hohen Zahlungen für Konzernchef Carlos Tavares, der 19,15 Millionen Euro für 2021 direkt bekommen soll zuzüglich weiterer 47 Millionen Euro an langfristigen Anreizen, wie der französische aktivistische Investor Phitrust vorrechnete.

Kritik kam insbesondere von der französischen Regierung, die neben den Familien Agnelli und Peugeot zum Kreis der Großaktionäre von Stellantis gehört. Finanzminister Bruno Le Maire bezeichnete die Vergütung von Tavares als überhöht. Angesichts hoher Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten kommt die Vergütungsdebatte für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Unzeit, der sich in anderthalb Wochen einer Stichwahl mit der rechtspopulistischen Herausforderin Marine Le Pen stellen muss.

52 Prozent der Aktionäre votierten am Ende gegen die Pläne, darunter auch die staatliche französische Investmentbank Bpifrance, die einen Anteil von 6,15 Prozent an Stellantis hält. Allerdings ist die Abstimmung nicht bindend. Chairman John Elkann verteidigte am Mittwoch die Pläne. Er fügte hinzu, der Vorstand werde das Votum in Betracht ziehen, betonte aber, dass es sich um eine Empfehlung handele.

