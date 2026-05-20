Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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20.05.2026 10:31:40
Stellantis-Aktie höher: Stellantis und Dongfeng wollen gemeinsam Fahrzeuge in Europa fertigen
Geprüft werden solle eine Fertigung im Stellantis-Werk im französischen Rennes, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Konzerne. Damit stünde sie im Einklang mit den vorgeschlagenen Made-in-Europe-Vorschriften, die die heimische Nachfrage unter anderem mit Hilfe lokaler Wertschöpfungsanforderungen ankurbeln sollen.
Im Rahmen der geplanten Vereinbarung wird das Joint Venture für den Verkauf und Vertrieb der unter der Marke Voyah geführten NEVs von Dongfeng verantwortlich sein - eine Fahrzeugkategorie, die sowohl vollelektrische Varianten als auch Plug-in-Hybride umfasst.
Stellantis wird das Joint Venture mit einem Anteil von 51 Prozent führen.
Der Plan folgt auf eine kürzlich getroffene Vereinbarung der beiden Autobauer, in China gemeinsam Elektrofahrzeuge unter den Marken Peugeot und Jeep zu produzieren.
An der EURONEXT in Paris gewinnt die Stellantis-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,46 Prozent auf 6,39 Euro.
Von Dominic Chopping
DOW JONES
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