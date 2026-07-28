Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Deinvestition 28.07.2026 11:37:00

Stellantis-Aktie höher: Trennung von Carsharing-Geschäft Free2move

Stellantis-Aktie höher: Trennung von Carsharing-Geschäft Free2move

Der Autokonzern Stellantis verkauft sein Carsharing-Geschäft Free2move an die Beteiligungsgesellschaft Mutares.

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen bis Ende 2026 erwartet, wie Stellantis mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Free2move bietet Carsharing-Dienste in Europa und den USA an.

Mutares baut mit der Vereinbarung zur Übernahme von Free2move eine neue Plattform im Mobilitätssektor auf, hieß es weiter. Die Pläne umfassen ein neu ausgerichtetes Management der internationalen Flotte, die weitere Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge sowie eine verstärkte Fokussierung auf die Kundenerfahrung und die urbanen Mobilitätsbedürfnisse von Kommunen.

Die Stellantis-Aktie notiert in Mailand zeitweise 2,50 Prozent fester bei 5,09 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

VW-Konkurrent Stellantis fasst wieder Fuß: Aktie gefragt

Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten