WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054

Spekulationen 13.03.2026 09:15:00

Stellantis-Aktie im Minus: China-Investitionen in Europa - Stellantis treibt wohl Zusammenarbeit mit Herstellern voran

Stellantis-Aktie im Minus: China-Investitionen in Europa - Stellantis treibt wohl Zusammenarbeit mit Herstellern voran

Stellantis hat laut Berichten mit chinesischen Autoherstellern über Investitionen in sein schwächelndes europäisches Geschäft gesprochen, darunter Xiaomi und Xpeng.

Der europäisch-amerikanische Multimarkenkonzern wolle sich mit seinen Investitionen auf Amerika konzentrieren, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Zu den diskutierten Optionen gehörten der Erwerb von Anteilen an Maserati oder anderen Automarken. In den Gesprächen sei es laut den Insidern auch um Zugang zu den Produktionskapazitäten hierzulande gegangen. Chinesische Hersteller wollen in Europa wachsen.

Stellantis erklärte laut Bloomberg, man äußere sich nicht zu Spekulationen, während ein Medienvertreter von Xpeng eine Stellungnahme ablehnte und Xiaomi auf diese Bitte zunächst nicht reagierte.

Die Stellantis-Aktie notiert an der Euronext in Paris am Freitag zeitweise 1,41 Prozent tiefer bei 5,887 Euro.

DJG/DJN/rio/mgo

DOW JONES

Aktien in diesem Artikel

Xpeng 17,35 0,58% Xpeng

