Stellantis-Aktie im Plus: Stellantis beteiligt sich an Lithium-Unternehmen Vulcan Energy

Wie der Autokonzern mitteilte, steigt er mit 50 Millionen Euro bei dem Lithium-Unternehmen Vulcan Energy ein und wird zweitgrößter Aktionär. Außerdem haben die Unternehmen ihre Abnahmevereinbarung auf 10 Jahre verlängert.

Das Geld aus der Beteiligung fließt in das Bohrvorhaben zur Erweiterung der Förderkapazitäten von Vulcan an seiner Produktionsstätte im Oberrheintal. Vulcan will Lithiumhydroxid ohne fossile Brennstoffe und mit einem Netto-Null-Kohlenstoff-Fußabdruck produzieren.

"Diese strategische Investition in ein führendes Lithium-Unternehmen wird uns helfen, eine belastbare, nachhaltige Wertschöpfungskette für unsere europäische Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge zu schaffen", sagte Stellantis-CEO Carlos Tavares laut Mitteilung.

Die Stellantis-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris aktuell 1,49 Prozent im Plus bei 12,402 Euro.

DJG/mgo/kla

FRANKFURT (Dow Jones)