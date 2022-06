Stellantis-Aktie in Grün: Bundeskartellamt erhebt keine Einwende gegen Übernahme von Share Now durch Stellantis

BMW und Mercedes-Benz können wie geplant ihr Carsharing-Angebot Share Now an den Opel-Mutterkonzern Stellantis verkaufen.

Das Bundeskartellamt hat die Übernahme des Berliner Unternehmens freigegeben. Es gebe keinen Anlass zu wettbewerblichen Bedenken, so Bundeskartellamt-Präsident Andreas Mundt laut Mitteilung. Es gebe eine große Bandbreite verschiedener Mobilitätslösungen, zudem gebe es keine Überschneidungen zwischen den Tätigkeiten von Share Now und Stellantis im Carsharing-Bereich.

Share Now bietet in Deutschland in den Städten Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf und Stuttgart Carsharing-Dienste an. Stellantis bietet über die Tochter Free2Move Mobilitätsdienstleistungen an, allerdings nicht in Deutschland.

BMW und Mercedes-Benz hatten den Verkauf der Tochter Anfang dieses Jahres angekündigt. Die beiden Premiumautohersteller wollen sich künftig auf die digitale Multimobilität (Free Now) und auf digitale Dienstleistungen rund um das Laden von Elektrofahrzeugen (Charge Now) konzentrieren.

An der EURONEXT geht es für die Stellantis-Aktie zuletzt 1,59 Prozent auf 12,614 Euro hoch.

FRANKFURT (Dow Jones)