Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Zusammenarbeit
|
09.12.2025 22:16:00
Stellantis-Aktie in Rot: Partnerschaft kombiniert Stellantis-Plattformen mit Bolts Mobilitätsnetz
Die Zusammenarbeit soll die AV-Ready-Plattformen von Stellantis mit Bolts umfangreichem Mobilitätsnetz kombinieren. Bolt mit Sitz im estnischen Tallinn bietet laut Mitteilung derzeit Fahrdienste in mehr als 50 Ländern an, darunter 23 EU-Mitgliedstaaten. Bolt plant, die autonomen Fahrzeuge von Stellantis in seine Plattform für gemeinsame Mobilität zu integrieren, um vollautonome, fahrerlose Fahrdienstleistungen anzubieten. Mit Hilfe der Partnerschaft will Bolt den nächsten Schritt machen, um bis 2035 100.000 autonome Fahrzeuge auf seiner Shared-Mobility-Plattform verfügbar zu haben.
Die Unternehmen planen, ab 2026 mit dem Einsatz von Testfahrzeugen für Versuche in europäischen Ländern zu beginnen. Die Unternehmen wollen eng mit europäischen Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, um einen verantwortungsvollen Ansatz bei Tests, Zertifizierung und skalierbarer Implementierung zu unterstützen, der vollständig mit den geltenden Sicherheits-, Datenschutz- und Cybersicherheitsstandards in Einklang steht.
Für die Stellantis-Aktie ging es auf an der NYSE 2,18 Prozent auf 11,68 US-Dollar nach unten.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
09.12.25
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse Paris: CAC 40 schwächelt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 fällt mittags (finanzen.at)
|
09.12.25
|Aufschläge in Paris: CAC 40 steigt zum Start (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.12.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.12.25
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
08.12.25
|Euronext-Handel CAC 40 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)