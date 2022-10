Stellantis-Aktie kaum verändert: Rückrufaktion für Opel Insignia

Wegen möglicher Bremsprobleme ruft der Autobauer Opel rund 194.000 Autos des Modells Insignia in die Werkstätten zurück.

Mit einem Software-Update soll das ABS-Steuergerät aktualisiert werden, berichtete die Fachzeitschrift "Kfz-Betrieb" am Freitag. Betroffen sind Fahrzeuge aus den Baujahren 2018 bis 2020. Ein Opel-Sprecher bestätigte den vom Kraftfahrtbundesamt veranlassten Rückruf. Unter bestimmten Bedingungen könne sich der Bremsweg verlängern, wenn der hydraulische Bremsausgleich nicht aktiviert werde. Es seien bislang aber keine Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden bekannt. In Deutschland seien 66 967 Fahrzeuge betroffen. In der vergangenen Woche hatte Opel mehr als 200 000 Kleinwagen vom Typ Corsa zurückgerufen.

Die Aktie der Konzernmutter Stellantis notiert in Paris zeitweise 0,03 Prozent schwächer bei 12,484 Euro.

