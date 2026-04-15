Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Wachstum
|
15.04.2026 11:08:39
Stellantis-Aktie klettert: Autoabsatz legt zweistellig zu - Erholung setzt sich fort
Gegenüber dem schwachen Vorjahresquartal zog der Absatz um insgesamt 12 Prozent auf 1,36 Millionen Fahrzeuge an, wie der VW-Rivale am Mittwoch in Amsterdam auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. In Nordamerika gab es ein Plus von 17 Prozent, im größten Markt Europa verkaufte der Vielmarkenkonzern (unter anderem Opel, Fiat, Peugeot, Chrysler, Alfa Romeo, Jeep) rund 12 Prozent mehr.
Ein Jahr zuvor waren die Verkäufe zu Jahresbeginn deutlich abgerutscht, vor allem im einst so lukrativen Markt Nordamerika. Das hatte die Krise des Konzerns mit französischen, italienischen und amerikanischen Wurzeln verstärkt, im Jahresverlauf 2025 kam dann noch die Kehrtwende der US-Regierung bei der Förderung von Elektroautos hinzu. Stellantis machte im vergangenen Jahr vor allem wegen hoher Abschreibungen einen Verlust von mehr als 22 Milliarden Euro. Aber auch im Tagesgeschäft fielen in Amerika wie in Europa rote Zahlen an.
Die Stellantis-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,47 Prozent höher bei 7,16 Euro.
/men/mne/nas
AMSTERDAM (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
Nachrichten zu Stellantis
|
12:27
|Börse Paris in Rot: CAC 40 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Paris: CAC 40 klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
14.04.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
14.04.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
13.04.26
|Minuszeichen in Paris: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)