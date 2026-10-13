Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Rückgänge
|
13.10.2026 11:34:41
Stellantis-Aktie leichter: Jeep-Produktion und Türkei-Geschäft belasten Auslieferungen
Wie der Autokonzern am Dienstag mitteilte, sanken die weltweiten Auslieferungen - also Fahrzeugübergaben an Händler, Importeure oder direkt vom Unternehmen an End- und Flottenkunden - auf geschätzte 1,29 Millionen Einheiten.
In Nordamerika gingen die Fahrzeugauslieferungen im Quartal um 12 Prozent zurück. Damit wurden rund 47.000 Fahrzeuge weniger ausgeliefert als im Vorjahresquartal. Geplante Produktionsstillstände trafen dabei vor allem Jeep-Modelle wie den Grand Cherokee und den Compass.
Die Auslieferungen in Europa kletterten um 54.000 Fahrzeuge, was einem Anstieg von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum wurde durch die Modelle Citroen C3, Citroen C3 Aircross, Opel Frontera und Fiat Grande Panda beflügelt, ebenso wie durch den neuen Fiat 500 Hybrid, den Jeep Compass und leichte elektrische Nutzfahrzeuge.
Auch Fahrzeuge der Marke Leapmotor trugen zum europäischen Wachstum bei. Deren Auslieferungen stiegen um 34.000 Einheiten auf rund 44.000 Fahrzeuge. Stellantis und der chinesische Elektrofahrzeughersteller betreiben ein Gemeinschaftsunternehmen für den Vertrieb und die Produktion von Leapmotor-Fahrzeugen außerhalb Chinas.
In der Region Naher Osten und Afrika sanken die Fahrzeugauslieferungen laut Stellantis um 21 Prozent. Dies spiegele die Auswirkungen regionaler Konflikte, schwächere Marktbedingungen sowie geringere Auslieferungen in der Türkei aufgrund des geplanten Produktionsstarts eines lokalen Kleintransporters wider.
In der Region Asien-Pazifik gingen die Auslieferungen um 6 Prozent zurück, während sie in Südamerika stagnierten.
Die Stellantis-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,06 Prozent tiefer bei 3,93 Euro.
Von Dominic Chopping
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
09:28
|Börse Paris in Rot: CAC 40 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.10.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
15.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.10.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 startet im Plus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse Paris: CAC 40-Anleger greifen zu (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|3,93
|1,37%