Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Hohe Investition
|
16.04.2026 12:58:41
Stellantis-Aktie nahezu unbewegt: Umrüstungspläne für französisches Fahrzeugwerk
Der Jeep-Hersteller teilte am Donnerstag mit, er werde 100 Millionen Euro investieren. Damit soll der Standort für die Produktion von Autoteilen und für Recycling umgerüstet werden.
"Der Standort wird nicht schließen", teilte Stellantis mit. "Er wird eine nachhaltige industrielle Zukunft haben."
Das Unternehmen montiert derzeit die Modelle Opel Mokka und DS 3in Poissy. Die Produktion soll bis mindestens Ende 2028 fortgesetzt werden. Danach wird auf die neuen Aktivitäten umgestellt. Diese sollen bis 2030 vollständig betriebsbereit sein.
Derzeit arbeiten rund 1.600 Beschäftigte am Standort Poissy. Diese Zahl wird nach der Umrüstung des Werks auf etwa 1.200 sinken. Der Personalabbau wird über natürliche Fluktuation oder individuelle freiwillige Maßnahmen gesteuert.
"In einer Automobilindustrie, die sich in tiefgreifendem Wandel befindet, sichert dieses gemeinsam mit den Sozialpartnern konzipierte Projekt eine nachhaltige Zukunft für den Industriestandort Poissy, der auf klar zukunftsorientierten Aktivitäten aufbaut", sagte Xavier Chereau, Chief Human Resources and Sustainability Officer bei Stellantis.An der Euronext Mailand verharrt die Aktie zeitweise bei 7,033 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
16.04.26
|Schwacher Handel: CAC 40 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Paris in Grün: So performt der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Schwacher Handel: CAC 40 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
15.04.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
15.04.26
|Stellantis-Aktie klettert: Autoabsatz legt zweistellig zu - Erholung setzt sich fort (dpa-AFX)
|
15.04.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 sackt mittags ab (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|09.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|6,91
|-1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.