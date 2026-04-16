Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hohe Investition 16.04.2026 12:58:41

Stellantis-Aktie nahezu unbewegt: Umrüstungspläne für französisches Fahrzeugwerk

Stellantis-Aktie nahezu unbewegt: Umrüstungspläne für französisches Fahrzeugwerk

Stellantis wird die Fahrzeugproduktion in seinem Werk in Poissy bei Paris im Zuge des Abbaus europäischer Fertigungskapazitäten schrittweise einstellen.

Wie das Unternehmen mitteilte, bleibt die Fabrik jedoch in Betrieb. Der Konzern stellte Pläne zur Umrüstung des Standorts vor.

Der Jeep-Hersteller teilte am Donnerstag mit, er werde 100 Millionen Euro investieren. Damit soll der Standort für die Produktion von Autoteilen und für Recycling umgerüstet werden.

"Der Standort wird nicht schließen", teilte Stellantis mit. "Er wird eine nachhaltige industrielle Zukunft haben."

Das Unternehmen montiert derzeit die Modelle Opel Mokka und DS 3in Poissy. Die Produktion soll bis mindestens Ende 2028 fortgesetzt werden. Danach wird auf die neuen Aktivitäten umgestellt. Diese sollen bis 2030 vollständig betriebsbereit sein.

Derzeit arbeiten rund 1.600 Beschäftigte am Standort Poissy. Diese Zahl wird nach der Umrüstung des Werks auf etwa 1.200 sinken. Der Personalabbau wird über natürliche Fluktuation oder individuelle freiwillige Maßnahmen gesteuert.

"In einer Automobilindustrie, die sich in tiefgreifendem Wandel befindet, sichert dieses gemeinsam mit den Sozialpartnern konzipierte Projekt eine nachhaltige Zukunft für den Industriestandort Poissy, der auf klar zukunftsorientierten Aktivitäten aufbaut", sagte Xavier Chereau, Chief Human Resources and Sustainability Officer bei Stellantis.

An der Euronext Mailand verharrt die Aktie zeitweise bei 7,033 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Stellantis-Aktie im Plus: Opel reduziert Entwicklung weiter
Stellantis-Aktie klettert: Autoabsatz legt zweistellig zu - Erholung setzt sich fort
Stellantis und Co. im Blick: EY-Studie zeigt massive Abschreibungen bei Elektrostrategie

Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

mehr Analysen
09.04.26 Stellantis Buy UBS AG
07.04.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
10.03.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
06.03.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Stellantis 6,91 -1,78% Stellantis

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen