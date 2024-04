Stellantis-Aktie: Opel arbeitet weiter an E-Manta

"Das Manta-Projekt macht Fortschritte", sagte er der Automobilwoche. "Wir arbeiten an dem Projekt und halten daran fest, weil wir überzeugt sind, dass das, was einmal sehr gut funktioniert hat, für die Menschen auch in Zukunft relevant ist: nämlich ein emotionales Auto mit einer Historie, die berührt. In der Zukunft natürlich rein elektrisch." Der neue Manta werde aber nicht zwingend ein Coupé sein, betonte Huettl. "Dieses Auto wird keine Kopie des historischen Vorbildes sein. Es wird ein Auto für eine breite Zielgruppe sein. Aber ich versichere Ihnen, wir gehen dabei sehr respektvoll mit unserer Historie um."

FRANKFURT (Dow Jones)