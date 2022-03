Stellantis-Aktie schwächelt: Italienisches Stellantis-Werk soll Batteriezellfabrik werden - LG mit Milliardeninvestition in gemeinsames JV

Wie die Stellantis NV mitteilte, soll die industrielle Kapazität von ACC bis 2030 auf mindestens 120 Gigawattstunden erhöht und damit die Entwicklung sowie die Produktion von Hochleistungsbatteriezellen und -modulen der nächsten Generation ausgeweitet werden. Zudem schließe ACC die Vereinbarung zur Aufnahme von Mercedes-Benz als neuen, gleichberechtigten Partner ab.

Im Rahmen des Strategieplans "Dare Forward 2030" hatte Stellantis angekündigt, im Jahr 2030 weltweit fünf Millionen batterieelektrische Fahrzeuge verkaufen zu wollen.

LG Energy steckt 2,1 Milliarden Dollar in Batterie-JV mit Stellantis

Die südkoreanische LG Energy Solution will rund 2,1 Milliarden US-Dollar in ein Joint Venture mit dem Autohersteller Stellantis investieren, um Batterien für Elektrofahrzeuge herzustellen. Im Jahr 2024 soll die Produktion von Batterien in dem geplanten Werk in Nordamerika anlaufen, heißt es in einer Pflichtmitteilung der LG Energy Solution Ltd. Die jährliche Produktionskapazität des Werkes soll bei 40 Gigawattstunden liegen. Der Standort muss noch festgelegt werden. Batterien aus dem geplanten Werk sollen Fertigungsstandorten in den USA, Mexiko und Kanada zur Verfügung gestellt werden.

Stellantis hat sich für das Jahr 2030 in den USA das Ziel gesetzt, dass 40 Prozent der Verkäufe elektrisch angetriebene Fahrzeuge sind.

An der EURONEXT in Paris verliert die Stellantis-Aktie zeitweise 2,25 Prozent auf 14,488 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)