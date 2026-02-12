Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Austausch nötig
|
12.02.2026 16:05:00
Stellantis-Aktie steigt dennoch: Stellantis schlägt in den USA wegen Airbags Alarm
Diese Warnung gilt für Fahrzeuge der Marken Chrysler, Dodge, Jeep und Ram mit nicht reparierten Takata-Airbags, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mitteilte. Davon betroffen sind in den USA etwa 225.000 Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge sollten nicht mehr gefahren werden, bis die Reparatur abgeschlossen und der defekte Airbag ersetzt worden ist, so die NHTSA.
In den USA wurden bereits mehr als 67 Millionen Takata-Airbags zurückgerufen. Die Airbags sind teilweise schon bei leichten Unfällen explodiert, und haben nach Angaben der NHTSA 400 Menschen verletzt und 28 getötet. In Stellantis-Fahrzeugen wurden bereits mehr als 6,6 Millionen Airbag-Gasgeneratoren ausgetauscht.
Die Stellantis-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der EURONEXT in Paris zeitweise um 4,53 Prozent fester bei 6,709 Euro.
Von Katherine Hamilton
DOW JONES
Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
