Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Austausch nötig 12.02.2026 16:05:00

Stellantis-Aktie steigt dennoch: Stellantis schlägt in den USA wegen Airbags Alarm

Stellantis-Aktie steigt dennoch: Stellantis schlägt in den USA wegen Airbags Alarm

Stellantis hat in den USA eine Warnung für Fahrzeuge mit defekten Airbags herausgegeben.

Diese Warnung gilt für Fahrzeuge der Marken Chrysler, Dodge, Jeep und Ram mit nicht reparierten Takata-Airbags, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mitteilte. Davon betroffen sind in den USA etwa 225.000 Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge sollten nicht mehr gefahren werden, bis die Reparatur abgeschlossen und der defekte Airbag ersetzt worden ist, so die NHTSA.

In den USA wurden bereits mehr als 67 Millionen Takata-Airbags zurückgerufen. Die Airbags sind teilweise schon bei leichten Unfällen explodiert, und haben nach Angaben der NHTSA 400 Menschen verletzt und 28 getötet. In Stellantis-Fahrzeugen wurden bereits mehr als 6,6 Millionen Airbag-Gasgeneratoren ausgetauscht.

Die Stellantis-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der EURONEXT in Paris zeitweise um 4,53 Prozent fester bei 6,709 Euro.

Von Katherine Hamilton

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Nach Milliardenverlust: Analysten ordnen den Absturz der Stellantis-Aktie ein
Aktien von VW, Mercedes und Stellantis im Blick: Nachfrageflaute stoppt deutsches Batteriewerk
Stellantis-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordabschreibungen drücken Gewinn

Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten