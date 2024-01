Stellantis-Aktie: Stellantis wird Fiat-Werk in Polen laut Gewerkschaft schließen

Dies teilte Wanda Struzyk, Vorsitzende der Gewerkschaft Solidarnosc laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa mit.

Das Werk in Bielsko Biala wird Ende 2024 geschlossen. Ein Teil der 486 entlassenen Mitarbeiter könnten in anderen Stellantis-Werken in Polen, in Tychy oder Skoczow, Arbeit finden. "Das ist die Nachricht, die wir seit langem befürchtet haben. Wir werden jetzt auch über Abfindungen verhandeln. Das erste Treffen wird am 9. Januar stattfinden", so die Gewerkschafterin.

Nach Ansicht lokaler Beobachter bedeutet die Auflösung des Traditionsunternehmens, das in den 1970er-Jahren mit der Produktion von Fiat 126 begonnen hatte, das Ende einer Ära, die von Polens Wachstum auf dem europäischen und weltweiten Markt geprägt war. In den anderen Werken von Stellantis in Polen werden noch der Fiat 600 und der Jeep Avenger hergestellt. Zu diesen Modellen könnte bald ein weiteres Modell vom Typ b-suv hinzukommen.

ROM/BIELSKO BIALA (dpa-AFX)