Stellantis-Aktie unbeeindruckt: Etwa 400 Mitarbeitern in den USA soll gekündigt werden

Dies ist der jüngste Schritt in einer Reihe von Kürzungen, die der Konzern im Zuge der Einführung seiner ersten Elektrofahrzeuge in den USA vornimmt.

Stellantis wies die nicht gewerkschaftlich organisierten Software-Mitarbeiter an, am Freitag von zu Hause aus zu arbeiten. In einer E-Mail, in die das Wall Street Journal Einsicht hatte, erklärte der Konzern, es würden "wichtige operative Sitzungen, die besondere Aufmerksamkeit und Teilnahme erfordern".

Nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, fanden den ganzen Freitagvormittag über Sitzungen statt, bei denen die betroffenen Arbeitnehmer über ihre Entlassung informiert wurden. Die Kürzungen betrafen demnach Beschäftigte in den Bereichen Ingenieurwesen, Technologie und Software.

Etwa 400 Mitarbeiter in den USA werden entlassen, wie aus internen Dokumenten hervorgeht, die ebenfalls vom Journal eingesehen wurden.

Die Entlassungen sind die dritte Runde von Stellenstreichungen bei den Bürojobs, die der globale Automobilhersteller im vergangenen Jahr vorgenommen hat. Im Jahr 2023 bot Stellantis rund 9.000 Angestellten in den USA Abfindungen an.

Der Konzern, zu dessen Marken Jeep, Ram, Chrysler und Dodge gehören, beschäftigte zum Zeitpunkt der letzten Abfindungsrunde rund 12.700 Angestellte in den USA.

Im Pariser Euronext-Handel gewinnt die Stellantis-Aktie zwischenzeitlich minimale 0,11 Prozent auf 27,035 Euro.

PARIS (Dow Jones)