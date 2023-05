Stellantis-Aktie verzeichnet Einbußen: Stellantis beteiligt sich an Wasserstoff-Spezialisten Symbio - US-Jeeps werden zurückgerufen

Damit wird Stellantis zum Miteigentümer bei dem Gemeinschaftsunternehmen von Faurecia und Michelin , an dem die beiden Autozulieferer jeweils ebenso ein Drittel der Anteile halten werden, wie der Autobauer mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Symbio soll ab 2025 pro Jahr 50.000 Brennstoffzellen produzieren. Stellantis will sich mit dem Zukauf in Richtung emissionsfreier Autos entwickeln.

Brandgefahr: Stellantis ruft Jeeps in USA zurück

Stellantis ruft mehr als 132.000 Jeep Cherokee in den USA wegen Brandgefahr zurück in die Werkstatt. Grund sei ein elektrischer Kurzschluss im Modul der Heckklappe, teilte der Autokonzern mit. Fahrzeuge der Baujahre 2014 bis 2016 sollten bis zum Abschluss der Rückrufaktion im Freien und außerhalb von Gebäuden parken. Bisher habe es 50 Kundendienstberichte, 23 Garantieansprüche und 21 Erfahrungsberichte gegeben, die möglicherweise mit dem Problem in Zusammenhang stehen. Unfälle oder Verletzungen in dem Zusammenhang seien Stellantis aber nicht bekannt. Das Unternehmen arbeite derzeit noch an einer Lösung für das Problem.

Die Stellantis-Aktie verliert an der EuroNext in Paris zeitweise 1,69 Prozent auf 14,64 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / PARIS (Dow Jones)