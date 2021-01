Stellantis-Aktie zieht an: SocGen startet Stellantis mit "Buy"

Mit der Aussage, eher großartig als groß sein zu wollen, werde der aus Fiat-Chrysler und PSA hervorgegangene Konzern nun wohl zu den meistbeachteten in der Automobilwelt gehören, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit dem vereinten Top-Management habe das Unternehmen nun überzeugende Aussichten in puncto Wachstum und Profitabilität.

Die Stellantis-Aktie gewinnt daraufhin im Handel an der Euronext Paris zwischenzeitlich 1,51 Prozent auf 12,796 Euro.

