Stellantis Aktie

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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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31.08.2026 14:41:49

Stellantis Appoints Arnaud Belloni As FIAT, Abarth And Lancia CEO, Europe CMO

(RTTNews) - Monday, Stellantis N.V. (STLA) announced the appointment of Arnaud Belloni as CEO of the FIAT, Abarth and Lancia brands and Chief Marketing Officer for Europe.

Belloni will succeed Olivier François, who will continue to support Stellantis as a company strategic advisor.

Notably, the appointment marks the return of Belloni to Stellantis, where he previously spent 16 years leading marketing strategy for its Italian and French brands.

Most recently, he served as chief branding officer for all Renault Group's brands.

In the pre-market hours, STLA was trading at $5.44, up 0.46 percent on the NYSE.

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14.08.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.08.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
03.08.26 Stellantis Neutral UBS AG
30.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
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