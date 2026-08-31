Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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31.08.2026 14:41:49
Stellantis Appoints Arnaud Belloni As FIAT, Abarth And Lancia CEO, Europe CMO
(RTTNews) - Monday, Stellantis N.V. (STLA) announced the appointment of Arnaud Belloni as CEO of the FIAT, Abarth and Lancia brands and Chief Marketing Officer for Europe.
Belloni will succeed Olivier François, who will continue to support Stellantis as a company strategic advisor.
Notably, the appointment marks the return of Belloni to Stellantis, where he previously spent 16 years leading marketing strategy for its Italian and French brands.
Most recently, he served as chief branding officer for all Renault Group's brands.
In the pre-market hours, STLA was trading at $5.44, up 0.46 percent on the NYSE.
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17:58
|Verluste in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
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15:58
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 gibt am Montagnachmittag nach (finanzen.at)
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12:26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
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09:28
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
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28.08.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 steigt schlussendlich (finanzen.at)
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28.08.26
|Handel in Paris: nachmittags Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
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28.08.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
28.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 zum Start freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|4,74
|1,62%
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