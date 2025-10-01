Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
01.10.2025 13:06:40

Stellantis baut Zusammenarbeit mit KI-Anbieter Mistral aus

DOW JONES--Stellantis arbeitet künftig enger mit Mistral zusammen. Wie der Autobauer mitteilte, erweitern die beiden Unternehmen ihre Partnerschaft und integrieren generative KI in alle Betriebsprozesse des Konzerns. Die Unternehmen arbeiten bereits seit 18 Monaten zusammen. "Unsere Arbeit mit Mistral AI hilft uns, schneller und intelligenter zu werden", sagte Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer von Stellantis.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2025 07:07 ET (11:07 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten