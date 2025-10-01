Stellantis baut Zusammenarbeit mit KI-Anbieter Mistral aus

DOW JONES--Stellantis arbeitet künftig enger mit Mistral zusammen. Wie der Autobauer mitteilte, erweitern die beiden Unternehmen ihre Partnerschaft und integrieren generative KI in alle Betriebsprozesse des Konzerns. Die Unternehmen arbeiten bereits seit 18 Monaten zusammen. "Unsere Arbeit mit Mistral AI hilft uns, schneller und intelligenter zu werden", sagte Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer von Stellantis.

October 01, 2025 07:07 ET (11:07 GMT)