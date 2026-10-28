Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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28.10.2026 16:41:06
Stellantis CEO Says Cost Savings Will 'Multiply' As Turnaround Picks up Speed
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