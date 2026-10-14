Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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14.10.2026 16:22:00
Stellantis-Chef: Chinesische Partner sollen europäische Werke auslasten
Statt Werke zu schließen, will Stellantis freie Kapazitäten in Europa mit Leapmotor und Dongfeng füllen. Viele der Pläne sind aber noch nicht verbindlich.
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