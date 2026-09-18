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18.09.2026 07:29:43

Stellantis droht in Kanada Streik wegen eines möglichen Werks-Verkaufs

Von Paul Vieira

DOW JONES--In Kanada droht eine Gewerkschaft Stellantis mit Streik. Sofern der Autohersteller seine Pläne nicht ändere, eine Fabrik im Großraum Toronto an ein Rüstungsunternehmen zu verkaufen, könne man in den nächsten Wochen streikbereit sein, erklärte die Gewerkschaft Unifor, die mehr als 9.000 Beschäftigte von Stellantis vertritt.

Unifor-Funktionäre prüfen derzeit ihre nächsten Schritte, da der aktuelle Tarifvertrag mit Stellantis am 20. September ausläuft, sagte Lana Payne, die Präsidentin der Gewerkschaft, am Donnerstag. Das Ziel der Gewerkschaft sei es, eine Einigung mit Stellantis ohne Streik zu erzielen, fügte sie hinzu.

"Allerdings sind die Verhandlungen derzeit äußerst schwierig, und wir befinden uns in einer Sackgasse. Daher bleibt ein Streik eine reale Möglichkeit", sagte Payne.

Nach den Arbeitsgesetzen der kanadischen Provinz Ontario müsste die Gewerkschaft unter ihren Mitgliedern über ein Streikmandat abstimmen.

Unifor erklärte die Verhandlungen für gescheitert, nachdem Stellantis bestätigt hatte, fortgeschrittene Gespräche mit dem kanadischen Panzerfahrzeughersteller Roshel über den Verkauf des Stellantis-Automontagewerks in Brampton zu führen.

Die Fabrik in Brampton ist seit 2024 stillgelegt, als Stellantis mit der Umrüstung zur Produktion des Jeep Compass begann. Der Plan wurde im vergangenen Jahr jedoch aufgegeben, als Stellantis wegen der US-Zölle auf im Ausland hergestellte Autos ankündigte, die Produktion in ein Werk in Illinois zu verlagern.

Payne sagte, am Werk in Brampton werde sich zeigen würde, ob Manager, Arbeitnehmer und Regierungsvertreter bereit seien, den Automobilsektor Kanadas zu retten.

In Kanada produzierte Autos unterliegen beim Import in die USA einem Zoll von 25 Prozent, und US-Präsident Trump hat mit einem noch höheren Zoll von 50 Prozent auf Fahrzeuge und Autoteile ab dem 1. Januar gedroht, sofern Washington und Ottawa keine zufriedenstellende Handelsvereinbarung erzielen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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