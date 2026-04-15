Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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15.04.2026 14:39:23
Stellantis eyes Dongfeng carmaking deal in Europe, China
Stellantis may share European plants with Dongfeng in exchange for China-based productionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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