Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|
08.06.2026 18:22:21
Stellantis investiert : Opel baut auch den neuen Astra in Rüsselsheim
Opel fertigt seinen neuen Kompaktwagen in Spanien und hat damit für Unruhe im Werk Rüsselsheim gesorgt. Nun die Entwarnung: In Hessen lässt die Konzernmutter den Klassiker Astra neu auflegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stellantis
|
17:59
|Börse Paris: CAC 40 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
05.06.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|Freundlicher Handel in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
05.06.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|18.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|General Motors
|72,74
|2,29%
|Stellantis
|6,16
|-0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und Lage in Nahost: ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. In Fernost dominierten die Bären.