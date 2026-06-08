Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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08.06.2026 18:22:21

Stellantis investiert : Opel baut auch den neuen Astra in Rüsselsheim

Opel fertigt seinen neuen Kompaktwagen in Spanien und hat damit für Unruhe im Werk Rüsselsheim gesorgt. Nun die Entwarnung: In Hessen lässt die Konzernmutter den Klassiker Astra neu auflegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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