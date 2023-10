Stellantis investiert 1,5 Mrd Euro in E-Auto-Bauer Leapmotor

Von Ben Glickman

FRANKFURT (Dow Jones)--Stellantis hat 1,5 Milliarden Euro in das chinesische Elektrofahrzeugunternehmen Leapmotor investiert. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Stellantis hält nun einen Anteil von 20 Prozent an Leapmotor, wie die Muttergesellschaft von Fiat, Chrysler und Peugeot mitteilte. Die beiden Unternehmen planen die Gründung von Leapmotor International, einem Joint Venture, das sich auf den Export und den Verkauf von Leapmotor-Produkten außerhalb Chinas konzentrieren soll.

Stellantis geht davon aus, dass das Joint Venture in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 mit dem internationalen Verkauf beginnen wird. Stellantis wird eine Mehrheitsbeteiligung an Leapmotor International halten und den Geschäftsführer stellen. Das Unternehmen wird auch zwei Sitze im Vorstand von Leapmotor haben.

