Stellantis investiert 155 Mio USD in Kupferprojekt

PARIS (Dow Jones)--Der Autobauer Stellantis NV hat 155 Millionen US-Dollar in ein Projekt zur nachhaltigen Kupferproduktion in Argentinien investiert. Dies ist Teil des Plans, bis zum Jahr 2038 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, wie Stellantis mitteilte.

Der Hersteller der Marken Jeep und Dodge gab bekannt, dass er eine 14,2-prozentige Beteiligung an McEwen Copper, einer Tochtergesellschaft des kanadischen Bergbauunternehmens McEwen Mining, erwirbt. McEwen Copper besitzt das Los Azules Projekt in Argentinien und das Elder Creek Projekt in Nevada in den USA. Los Azules plant, ab 2027 jährlich 100.000 Tonnen Kathodenkupfer mit einem Reinheitsgrad von 99,9 Prozent zu produzieren. Durch die Beteiligung wird Stellantis bei McEwen Copper zum zweitgrößten Aktionär neben Rio Tinto.

February 27, 2023 12:31 ET (17:31 GMT)