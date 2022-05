Stellantis investiert 2,65 Mrd EUR in zwei kanadische Werke

Von Denny Jacob

AMSTERDAM (Dow Jones)--Der Automobilkonzern Stellantis baut zwei Werke in Kanada aus. Wie das Unternehmen mitteilte, investiert es umgerechnet 2,65 Milliarden Euro als Teil seiner langfristigen Elektrifizierungsstrategie und stellt 650 Ingenieure ein. Das Werk in Windsor, Ontario, soll ab 2023 umgebaut werden. In Brampton soll die Modernisierung 2024 beginnen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2022 14:30 ET (18:30 GMT)