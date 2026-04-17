Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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17.04.2026 04:15:40
Stellantis invests 100 million euros to keep site near Paris open
The company has 12 sites in France and dozens elsewhere in EuropeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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