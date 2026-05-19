Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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19.05.2026 10:36:00

Stellantis kündigt erschwingliches E-Auto für 2028 an

Stellantis will ab 2028 ein „erschwingliches“ Elektroauto in Italien produzieren, um den Markt für kleine E-Autos im Einstiegssegment für sich zu beleben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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