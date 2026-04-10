Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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10.04.2026 13:34:00
Stellantis plant weiteren Personalabbau in der Opel-Entwicklung in Rüsselsheim
Der Autokonzern Stellantis will das Entwicklungszentrum am Opel-Stammsitz Rüsselsheim von derzeit rund 1650 Ingenieurinnen auf künftig 1000 erneut verkleinern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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