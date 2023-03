Stellantis rüstet Opel-Fabrik Eisenach zum E-Auto-Werk auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Stellantis will bei Opel Eisenach künftig ein vollelektrisches Fahrzeugmodell produzieren und investiert dafür in dem vor 30 Jahren eröffneten Werk 130 Millionen Euro. In der zweiten Jahreshälfte 2024 solle dort ein Automodell auf Basis der neuen mittleren Konzernplattform STLA Medium für batterieelektrische Fahrzeuge vom Band laufen, teilte der Multimarkenautokonzern mit.

Bislang wird in Eisennach der kleine SUV Opel Grandland gebaut, den es bereits als Plug-in-Hybrid gibt. Opel will seine gesamte Fahrzeugflotte bis 2028 auf vollelektrische Modelle umstellen.

Die Gewerkschaft IG Metall begrüßte die Entscheidung. Mehr als 1.300 Beschäftigte hätten damit gute Chancen auf zukunftssichere Arbeitsplätze, heißt es in einer Stellungnahme.

