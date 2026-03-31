Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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31.03.2026 17:11:00

Stellantis ruft rund 80.000 Autos wegen Brandgefahr zurück

Der Opel-Mutterkonzern ruft in Deutschland Zehntausende Autos wegen Brandgefahr zurück. Weltweit sind laut KBA sogar Hunderttausende Pkw betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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