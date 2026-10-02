Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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02.10.2026 16:40:10
Stellantis Shares Slide As Q3 Sales Remain Flat Year Over Year
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Nachrichten zu Stellantis
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02.10.26
|Börse Paris: Zum Handelsende Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.at)
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02.10.26
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02.10.26
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02.10.26
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01.10.26
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01.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 verliert (finanzen.at)
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01.10.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 verliert am Mittag (finanzen.at)
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01.10.26
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Analysen zu Stellantis
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|22.09.26
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|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
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|27.05.26
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|12.08.26
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