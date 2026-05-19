Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Pläne verkündet
|
19.05.2026 12:26:00
Stellantis sieht großes Potenzial bei kleinen E-Autos - Aktie höher
Der Automobilhersteller teilte mit, dass die Produktion im Rahmen des Projekts mit dem Namen E-Car in seinem Werk Pomigliano d'Arco in Neapel beginnen soll. "Unsere Kunden fordern eine Wiederbelebung kleiner, stilvoller Fahrzeuge, die mit Stolz in Europa produziert werden und zudem erschwinglich und umweltfreundlich sind", sagte CEO Antonio Filosa laut Mitteilung.
Das Segment kleiner Elektroautos habe das Potenzial für erhebliche Produktionsvolumina. Stellantis wollen die neuen Elektrowagen für mehrere Marken des Konzerns anbieten. Zu Stellantis gehören unter anderem Marken wie Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Peugeot und Opel.
Die Stellantis-Aktie an der NASDAQ zeitweise 0,8 Prozent auf 6,439 Euro zu.
DOW JONES
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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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