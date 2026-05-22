Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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22.05.2026 11:22:00
Stellantis stellt neue Plattform für neuen Strategieplan vor
Stellantis hat seinen Fünfjahresplan „FaSTLAne 2030“ vorgestellt. Herzstück ist die modulare Plattform STLA One für Klein- bis Mittelklassewagen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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