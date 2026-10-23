Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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23.10.2026 18:49:05
Stellantis Stock Drops to New 52-Week Low: What's Happening?
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Nachrichten zu Stellantis
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23.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert schlussendlich (finanzen.at)
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23.10.26
|Börse Paris: CAC 40 am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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23.10.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
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23.10.26
|Euronext-Handel CAC 40 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
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22.10.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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22.10.26
|Schwacher Handel: CAC 40 im Minus (finanzen.at)
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22.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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22.10.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
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|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
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|26.05.26
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|23.09.26
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