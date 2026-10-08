Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|
08.10.2026 12:30:00
Stellantis Stock Has Massive Upside, but Q3 U.S. Sales Tell a Bittersweet Story
We have great people, global scale, unmatched brands, deep regional roots and strong dealer partnerships. Combined with innovation, execution and win-win partnerships, those strengths position us to deliver on our FaSTLAne 2030 ambitions -- moving people with brands and products they love and trust.
That was Stellantis (NYSE: STLA) CEO Antonio Filosa earlier this year discussing the massive $70 billion turnaround strategy for the beleaguered automaker as part of its Fastlane 2030 strategy. Fortunately, the turnaround plan, by all accounts, seems solid and checks a lot of boxes, including creating a stronger identity with four core brands receiving the bulk of investment, attacking pent-up demand for affordable vehicles, and significantly shortening its vehicle development time.
That said, you can't turn around a massive global automaker overnight, and Stellantis' third-quarter U.S. sales -- which remain its profit engine -- were bittersweet, with Ram surging while Jeep reversed. In fact, Ram outsold Jeep for the first time ever -- or since Ram was separated from Dodge in 2009 -- during Q3.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stellantis
|
08.10.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
08.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 sackt ab (finanzen.at)
|
08.10.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
07.10.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
07.10.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 fällt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|4,03
|-2,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.