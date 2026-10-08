Stellantis Aktie

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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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08.10.2026 12:30:00

Stellantis Stock Has Massive Upside, but Q3 U.S. Sales Tell a Bittersweet Story

We have great people, global scale, unmatched brands, deep regional roots and strong dealer partnerships. Combined with innovation, execution and win-win partnerships, those strengths position us to deliver on our FaSTLAne 2030 ambitions -- moving people with brands and products they love and trust.

That was Stellantis (NYSE: STLA) CEO Antonio Filosa earlier this year discussing the massive $70 billion turnaround strategy for the beleaguered automaker as part of its Fastlane 2030 strategy. Fortunately, the turnaround plan, by all accounts, seems solid and checks a lot of boxes, including creating a stronger identity with four core brands receiving the bulk of investment, attacking pent-up demand for affordable vehicles, and significantly shortening its vehicle development time.

That said, you can't turn around a massive global automaker overnight, and Stellantis' third-quarter U.S. sales -- which remain its profit engine -- were bittersweet, with Ram surging while Jeep reversed. In fact, Ram outsold Jeep for the first time ever -- or since Ram was separated from Dodge in 2009 -- during Q3.

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