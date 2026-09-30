Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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30.09.2026 14:47:00
Stellantis stoppt Produktion in Frankreich wegen Batteriemangel
Stellantis unterbricht im Oktober die Fertigung in zwei französischen Werken. Der Grund: Es fehlen Long-Range-Batterien vom Joint Venture ACC.
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Nachrichten zu Stellantis
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30.09.26
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|RBC Capital Markets
|23.09.26
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|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
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|16.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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