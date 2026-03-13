Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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13.03.2026 08:31:00
Stellantis sucht in China Partner für Europa-Geschäft
Stellantis soll in China nach finanzkräftigen Partnern für sein schwächelndes Europa-Geschäft suchen. Gespräche gab es mit XPeng und Xiaomi.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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