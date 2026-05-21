Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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21.05.2026 13:47:08
Stellantis to invest €60bn and launch 60 new models under plan to revive carmaker
Carmaker will invest €60bn and launch 60 new models this decade under plan laid out by chief executive Antonio FilosaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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