Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|
09.12.2025 14:40:00
Stellantis und Bolt wollen autonome Fahrzeuge in Europa anbieten
Stellantis will mit dem Mobilitätsanbieter Bolt autonome Fahrzeuge entwickeln und langfristig in ganz Europa anbieten. Erste Tests beginnen ab 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
