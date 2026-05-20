Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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20.05.2026 12:05:00
Stellantis und Dongfeng setzen auf chinesische NEV-Technik für Europa
Die Autokonzerne Stellantis und Dongfeng planen eine engere Zusammenarbeit. Geplant ist unter anderem die Produktion von Dongfeng-Elektroautos in Frankreich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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