Stellantis und Samsung bauen zweite US-Gigafactory in Indiana

FRANKFURT (Dow Jones)--Samsung und Stellantis haben einen Standort für ihr zweites Batteriewerk in den USA festgelegt. Wie die Unternehmen mitteilten, errichtet ihr Joint Venture die neue "Gigafactory" am Standort des bereits im Bau befindlichen ersten Werks in Kokomo im US-Bundesstaat Indiana. Die Konzerne investieren gemeinsam 3,2 Milliarden US-Dollar.

Produktionsbeginn mit 1.400 neuen Arbeitsplätzen ist für Anfang 2027 geplant, das erste Werk soll im ersten Quartal 2025 in Betrieb gehen. Die Gesamtinvestition für beide Anlagen beläuft sich auf über 6,3 Milliarden Dollar. Die gesamte Produktionskapazität soll 67 Gigawattstunden (GWh) erreichen.

